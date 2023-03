Letos žanrsko izjemno pester Orto fest od 30. marca do 29. aprila

Ljubljana, 21. marca - V ljubljanskem Orto baru bo od 30. marca do 29. aprila potekal 23. mednarodni klubski festival Orto fest, ki je letos izjemno pester. Nastopilo bo 20 domačih in 10 tujih glasbenih izvajalcev; tako številna zveneča tuja glasbena imena in uveljavljena imena slovenske glasbene scene kot številni mladi upi.