Zagovornik poziva h krepitvi zavedanja o negativnih posledicah rasizma

Za izboljšanje stanja na področju varstva pred diskriminacijo je zagovornik načela enakosti Miha Lobnik vladi priporočil, naj Slovenija v skladu z zahtevami Evropske komisije pripravi nacionalne strategije za enakost spolov, za boj proti rasizmu, za enakost LGBTIQ oseb ter za boj proti antisemitizmu, so sporočili pri Zagovorniku. Po njihovih navedbah jim je vlada v odgovoru pojasnila, da pripravlja le nacionalni strategiji za enakost spolov ter za boj proti antisemitizmu.

Pri Zagovorniku so izpostavili tudi nekaj primerov ugotavljanja diskriminacije, v katerih sta bili kot razlog za diskriminacijo ugotovljeni osebni okoliščini narodnosti oziroma rase ali etničnega porekla. Izpostavil je primere komentarjev sovražnega govora in grožnje romski skupnosti na spletni strani medija in primer rasizma varnostne službe v trgovini, ki je kupca pregledala zato, ker se ji je zaradi temne polti zdel sumljiv.

Opozoril je tudi na primere diskriminatornih medijskih objav, kjer avtorji opravičujejo ideje o večvrednosti ljudi glede na barvo kože, etnično poreklo in versko prepričanje. Ugotovil je tudi, da so prostor neprimernih izjav tudi oddaje na televiziji.

Zagovornik je nekaj primerov obravnaval tudi na podlagi prijav oseb ali ustanov zaradi njihovega diskriminatornega ravnanja. Svojo pozornost je posvetil tujim državljanom, ki jim je upravna enota na podlagi napovedane sklenitve zakonske zveze zasegla dokumente, in tistim, ki so jim taksisti zavrnili prevoz izključno zaradi njihove rase ali narodnosti. Ugotovil je tudi več primerov omejevanja dostopa do storitev osebam na podlagi njihove narodnosti in državljanstva. Predlagal je upoštevanje načel enakega obravnavanja strank ne glede na njihove osebne okoliščine.

Poleg tega je Zagovornik podal predlog za vzpostavitev organa na ravni vlade, ki bi skrbel za učinkovitost izvajanja nacionalnih politik preprečevanja diskriminacije ter spodbujanja enakih možnosti, so še sporočili pri Zagovorniku načela enakosti.