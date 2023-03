Denver in Milwaukee do zmag brez Čančarja in Dragića

New York, 20. marca - Srb Nikola Jokić je v severnoameriški košarkarski ligi NBA dosegel 28. trojni dvojček v sezoni in popeljal vodilno ekipo zahoda Denver Nuggets do zmage v gosteh pri Brooklyn Nets s 108:102. Slovenec Vlatko Čančar je ostal na klopi. Zmagali so tudi Milwaukee Bucks, ki so s 118:111 premagali Toronto Raptors, Gorana Dragića ni bilo v ekipi.