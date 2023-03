Juve zmagal pri Interju, Lazio boljši od Rome

Rim, 19. marca - Nogometaši Napolija so storili še en korak k osvojitvi prvega naslova državnega prvaka po letu 1990. V 27. krogu italijanskega prvenstva so v gosteh s 4:0 ugnali Torino. Mestni derbi med Romo in Laziem je dobil slednji z 1:0, s tem je skočil na drugo mesto prvenstvene lestvice. Derbi Inter - Juventus pa je v Milanu pripadel gostom z 1:0.