Pariz, 19. marca - Nogometaši Marseilla so se z zmago z 2:1 v Reimsu približali vodilnemu PSG na sedem točk zaostanka. Potem ko so zaostajali z 0:1, jim je z dvema goloma preobrat zagotovil Alexis Sanchez. S tem so izkoristili spodrsljaj Parižanov, ki so doma z 0:2 klonili proti Rennesu.