Primorske novice o socialni varnosti (20. 3.)

Koper, 19. marca - Saša Dragoš v komentarju Sociala in zvesti učenci Margarete piše o socialni varnosti v Sloveniji. Avtorica poudarja, da so osnovne življenjske dobrine marsikje cenejše in bolj dostopne kot v Sloveniji, dohodek pa višji. Meni, da je univerzalni temeljni dohodek, ki bi zmanjšal število denarnih pomoči in neenakost, še daleč.