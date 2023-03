Bayern po porazu v Leverkusnu ostal drugi, Union skočil na tretje mesto

Berlin, 19. marca - Nogometaši Bayerna so na tekmi 25. kroga nemške lige na gostovanju pri Bayerju iz Leverkusna izgubili z 1:2. Na lestvici so tako ostali na drugem mestu za Borussio Dortmund. Berlinski Union pa je premagal Eintracht Frankfurt z 2:0 in se vsaj začasno povzpel na tretje mesto.