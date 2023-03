Napoli uspešen tudi v Torinu

Rim, 19. marca - Nogometaši Napolija so storili še en korak k osvojitvi prvega naslova državnega prvaka po letu 1990. V 27. krogu italijanskega prvenstva so v gosteh s 4:0 ugnali Torino in imajo vsaj do večernih derbijev med Romo in Laziem ter Interjem in Juventusom 21 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, to je za zdaj še Inter.