Začenjajo se 31. Dnevi Jožefa Stefana

Ljubljana, 20. marca - Na Institutu Jožefa Stefana (IJS) se danes začenjajo 31. Dnevi Jožefa Stefana. V okviru dogajanja se bodo med 20. in 25. marcem odvila predavanja vrhunskih znanstvenikov, delavnica in okrogla miza na temo fizičnega in psihičnega zdravja, podelili bodo priznanja zlati znak Jožefa Stefana, v soboto pa bodo vrata laboratorijev odprli tudi javnosti.