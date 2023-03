V nesreči umrl 26-letni voznik motorja, sopotnica huje poškodovana

Koper, 19. marca - Na cesti Topolc-Ribnica se je okoli 13.30 zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 26-letnik. Kot so ugotovili policisti, je voznik z motornim kolesom zapeljal s ceste in padel. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju, 26-letna sopotnica pa je huje poškodovana, so sporočili s Policijske uprave Koper.