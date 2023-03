Kmetje na jugu Francije molili za dež

Perpignan, 19. marca - Prvič po 150 letih so se kmetje in katoliški duhovniki v mestu Perpignan na jugu Francije podali na procesijo in zavetnika kmetov prosili za dež. V že tako suhi regiji blizu španske meje je namreč v zadnjih mesecih padlo le malo dežja, zaloge podtalnice pa so izčrpane. Vlado v Parizu skrbi, da bo tudi letošnje leto tako sušno kot lansko.