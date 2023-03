Izidi ženskega veleslaloma

* Izidi, veleslalom, ženske: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:55,88 56,60 59,28 2. Thea Louise Stjernesund (Nor) 1:55,94 +0,06 57,31 58,63 3. Valerie Grenier (Kan) 1:56,08 +0,20 57,22 58,86 4. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:56,34 +0,46 57,40 58,94 5. Mina Fürst Holtmann (Nor) 1:56,52 +0,64 58,02 58,50 6. Marta Bassino (Ita) 1:56,57 +0,69 57,23 59,34 7. Alice Robinson (NZl) 1:56,65 +0,77 58,19 58,46 8. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) 1:56,73 +0,85 57,25 59,48 9. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:56,96 +1,08 57,96 59,00 10. Maria Therese Tviberg (Nor) 1:57,08 +1,20 58,66 58,42 ... 23. Ana Bucik (Slo) 1:59,46 +3,58 57,87 1:01,59 ... * Vrstni red v svetovnem pokalu (38/38): - skupno, ženske: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 2206 točk 2. Lara Gut-Behrami (Švi) 1217 3. Petra Vlhova (Slk) 1125 4. Federica Brignone (Ita) 1069 5. Sofia Goggia (Ita) 916 6. Ragnhild Mowinckel (Nor) 903 7. Wendy Holdener (Švi) 858 8. Marta Bassino (Ita) 749 9. Elena Curtoni (Ita) 666 10. Sara Hector (Šve) 636 11. Ilka Štuhec (Slo) 602 ... 21. Ana Bucik (Slo) 405 61. Neja Dvornik (Slo) 86 121. Tina Robnik (Slo) 2 ... * Posebni seštevek discipline, veleslalom (10/10): - ženske: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 800 točk 2. Lara Gut-Behrami (Švi) 532 3. Marta Bassino (Ita) 515 4. Petra Vlhova (Slk) 486 5. Federica Brignone (Ita) 476 ... 14. Ana Bucik (Slo) 146 38. Neja Dvornik (Slo) 22 49. Tina Robnik (Slo) 2 ...