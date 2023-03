Denver poražen v New Yorku

New York, 19. marca - Košarkarji Denver Nuggets so v severnoameriški ligi NBA izgubili v New Yorku, Knicks so zmagali s 116:110. Pri gostih Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro. Denver, ki je kljub porazu še vedno prvi na zahodnem delu lige, ostaja v New Yorku, nocoj ob 20.30 bo igral proti Brooklyn Nets.