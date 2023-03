Špansko-ruski finale za naslov na mastersu v Indian Wellsu

Indian Wells, 19. marca - Znana sta finalista teniškega turnirja ATP-masters serije 1000 z nagradnim skladom 8.345.040 evrov v Indian Wellsu v Kaliforniji. Za naslov se bosta pomerila nekdanja prva igralca sveta, 19-letni Španec Carlos Alcaraz in 27-letni Rus Danil Medvedjev. Tako Alcaraz kot Medvedjev v Indian Wellsu še nista osvojila naslova.

Oba sta v polfinalnih obračunih prikazala zelo prepričljivo igro, saj nista izgubila niza. Alcaraz, prvi nosilec turnirja, je s 7:6 (4), 6:3 odpravil italijanskega izzivalca Jannika Sinnerja, 11. nosilca.

Medvedjev, peti nosilec turnirja v Kaliforniji, pa je bil boljši od domačina Francesa Tiafoeja s 7:5, 7:6 (4).

Alcaraz, ki se je uvrstil v svoj tretji finale letos, se lahko z zmago v finalu in tretjim naslovom na turnirjih masters 1000 znova vrne na vrh moške teniške svetovne jakostne lestvice ATP. Prvi igralec sveta Novak Đoković v ZDA ni odpotoval zaradi neurejenega cepilnega statusa.

Po začetku sezone, ki je bila odložena zaradi poškodbe, je Alcaraz osvojil naslov v Buenos Airesu in prejšnji mesec prišel do finala v Riu de Janeiru.

Alcaraz je lani premagal Sinnerja v epskem četrtfinalu s petimi nizi na poti do svojega premiernega naslova na OP ZDA.

"Igrati proti Janniku ni nikoli enostavno," je dejal Alcaraz. "Vedel sem, da moram dvigniti svojo raven. Prvi niz je šel res bolj tesno. V drugem sem pomiril živce, igral bolj sproščeno in to je bil ključ vsega."

Alcaraz se je veselil, da se bo pomeril z vročim Medvedjevom. "Sem ambiciozen fant," je dejal. "Želim igrati proti najboljšim igralcem na svetu in rekel bi, da je Danil trenutno najboljši igralec. Ima neverjeten zmagovalni niz. To bo težak izziv, vendar sem pripravljen na to."

Medtem Medvedjev niza 19 zmag na turnirjih ATP in po zmagah v Rotterdamu, Dohi in Dubaju cilja na svoj četrti naslov letos. Rus se pred tem nikoli ni prebil čez četrti krog v Indian Wellsu.

"Zelo sem vesel, da mi je uspelo, da nisem izgubil tega dvoboja in ne obžalujem nočnih mor, česarkoli," je dejal Medvedjev, ki je na turnirju za veliki slam ZDA v New Yorku zmagal leta 2021.

Moskovčan je doslej slavil na štirih mastersih serije 1000.

* Indian Wells, ATP (8.345.040 evrov):

- polfinale:

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Jannik Sinner (Ita/11) 7:6 (4), 6:3;

Danil Medvedjev (Rus/5) - Frances Tiafoe (ZDA/14) 7:5, 7:6 (4).