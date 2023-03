Kraljem zgolj točka na domačem ledu, Kopitar brez strelskega učinka

Los Angeles, 19. marca - Hokejisti Los Angeles Kings so v soboto na domačem ledu Crypto.com Arene izgubili proti Vancouver Canucks po izvajanju kazenskih strelov s 3:2. Kralji so se z osvojeno točko v razvrstitvi pacifiške skupine in zahoda na vrhu izenačili z Vegas Golden Knights, ki ima eno odigrano tekmo manj. Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.