Krka in Šoštanj Topolšica izsilila tretjo tekmo

Ljubljana, 18. marca - V osmini finala moškega odbojkarskega prvenstva bo oba četrtfinalista in v naslednji sezoni elitnega ligaša dala tretja tekma. Črnuče in Fužinar Sij Metal nista potrdila sredinih zmag na tujem, Krka in Šoštanj Topolšica sta vrnila udarec in izid v zmagah izenačila. Odločilno tekmo bosta odigrala naslednjo sredo.