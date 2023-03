Izidi poletov v Vikersundu

* Izidi: 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 424,9 točke (235,5 m/222 m) 2. Stefan Kraft (Avt) 418,8 (239,5/227,5) 3. Daniel Tschofenig (Avt) 390,1 (216,5/229,5) 4. Ryoyu Kobayashi (Jap) 378,0 (218,5/212) 5. Anže Lanišek (Slo) 376,4 (226/210) 6. Michael Hayböck (Avt) 375,7 (228/208) 7. Domen Prevc (Slo) 373,8 (232,5/203,5) ... 16. Timi Zajc (Slo) 336,5 (222/189,5) 22. Žiga Jelar (Slo) 307,9 (200,5/197) 30. Lovro Kos (Slo) 261,3 (185,5/159) * Turneja Raw Air: 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 2195,2 točke 2. Stefan Kraft (Avt) 2166,7 3. Anže Lanišek (Slo) 2088,9 4. Dawid Kubacki (Pol) 2075,3 5. Daniel Tschofenig (Avt) 2061,2 6. Ryoyu Kobayashi (Jap) 2056,0 7. Timi Zajc (Slo) 2001,1 ... 18. Žiga Jelar (Slo) 1713,3 21. Domen Prevc (Slo) 1560,7 31. Rok Masle (Slo) 1274,4 36. Lovro Kos (Slo) 1122,7 * Svetovni pokal, skupno (28/32): 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 1978 točk 2. Dawid Kubacki (Pol) 1592 3. Stefan Kraft (Avt) 1450 4. Anže Lanišek (Slo) 1414 5. Ryoyu Kobayashi (Jap) 889 6. Piotr Žyla (Pol) 879 ... 11. Timi Zajc (Slo) 641 17. Žiga Jelar (Slo) 447 20. Domen Prevc (Slo) 330 22. Peter Prevc (Slo) 274 24. Lovro Kos (Slo) 253 44. Rok Masle (Slo) 35 48. Žak Mogel (Slo) 29 65. Maksim Bartolj (Slo) 11 71. Matija Vidic (Slo) 5 ... * Svetovni pokal, poleti (3/6): 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 300 točk 2. Stefan Kraft (Avt) 220 3. Timi Zajc (Slo) 135 4. Domen Prevc (Slo) 118 5. Piotr Žyla (Pol) 116 6. Andreas Wellinger (Nem) 101 ... 8. Anže Lanišek (Slo) 94 13. Žiga Jelar (Slo) 60 24. Lovro Kos (Slo) 23 43. Peter Prevc (Slo) 2 . Žak Mogel (Slo) 2 * Pokal narodov: 1. Avstrija 5544 2. Norveška 4554 3. Slovenija 4154 4. Poljska 4031 5. Nemčija 3844 6. Japonska 1603 ...