Tottenham ob koncu zapravil prednost dveh golov

London, 18. marca - Nogometaši Tottenhama, ki se v angleški ligi borijo za ligo prvakov, so v 28. krogu na gostovanju pri zadnjeuvrščenemu Southamptonu izgubili dve pomembni točki. Izid tekme je bil 3:3, gosti pa so še v 78. minuti vodili s 3:1, nato pa sta domačim točko zagotovila Theo Walcott in James Ward-Prowse.