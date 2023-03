V 2. SNL zmagi za Bilje in Grosuplje, dva gola Martinčiča za točko Bistrice

Ljubljana, 18. marca - Nogometaši so v 21. krogu 2. slovenske lige igrali tri tekme. Na dveh so z 1:0 slavili gostitelji, in sicer Bilje proti Dobu ter Brinje Grosuplje proti velenjskemu Rudarju. Tretji obračun dneva med Krškim in Bistrico pa se je končal z 2:2. Gosti so do točke prišli po zaostanku z 0:2, oba gola zanje je dosegel Jaša Martiničič v 29. in 33. minuti.