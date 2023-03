Vreme: sončno

Ljubljana, 18. marca - Danes bo sončno. V zahodni in osrednji Sloveniji bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine. Proti večeru se bo pričelo jasniti. V torek bo povečini sončno.

Vremenska slika: Iznad severovzhodne Evrope sega nad vzhodne Alpe in zahodni Balkan območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka z jugozahodnim vetrom topel in danes še suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno.

Biovreme: V soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden. V nedeljo bodo občutljivi ljudje lahko imeli manjše vremensko pogojene težave.