Toronto premagal vodilno ekipo metropolitanske skupine, St. Louis boljši od Washingtona

New York, 18. marca - V severnoameriški hokejski ligi so odigrali štiri dvoboje. Toronto Maple Leafs so ugnali vodilno ekipo metropolitanske skupine Carolino Hurricanes s 5:2, Washington Capitals so doma klonili proti St. Louis Blues z 2:5, derbi začelja Anaheim Ducks - Columbus Blue Jackets je dobil Anaheim s 7:4, Philadelphia Flyers so premagali Buffalo Sabres s 5:2.