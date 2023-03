Sabalenka in Ribakina v finalu mastersa v Indian Wellsu

Indian Wells, 18. marca - Belorusinja Arina Sabalenka in Jelena Ribakina iz Kazahstana bosta igrali v finalu mastersa v Indian Wellsu (8.345.040 evrov nagradnega sklada). Ribakina, deseta nosilka, je v polfinalu presenetila prvo igralko sveta Igo Swiatek iz Poljske s 6:2 in 6:2. Tudi druga nosilka Sabalenka je zmagala gladko, Mario Sakari iz Grčije je izločila s 6:2 in 6:3.