Newyorški borzni indeksi kljub bančnemu viharju sklenili mešan trgovalni teden

New York, 18. marca - Kljub nervozi po propadu ameriške banke SVB in potem še dveh drugih, so osrednji borzni indeksi New Yorka sklenili mešan teden z rastjo indeksov S&P 500 in Nasdaq ter nazadovanjem indeksa Dow Jones. Vlagatelje skrbi, da kmalu sledi recesija, po drugi strani pa pričakujejo umiritev na področju višanja obrestnih mer.