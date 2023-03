Trump se je vrnil na Facebook

New York, 18. marca - Bivši predsednik ZDA Donald Trump se je v petek vrnil na družbeni medij Facebook, odslej pa lahko z javnostjo komunicira tudi prek YouTuba. Trumpa so z več spletnih platform črtali po napadu njegovih privržencev na ameriški kongres 6. januarja 2021, ker so ga obtožili spodbujanja nasilja, poročajo ameriški mediji.