Eva Petrič del skupinske razstave ROAR v Chelsei na Manhattnu

New York, 18. marca - Slovenska umetnica Eva Petrič se v New Yorku udeležuje skupinske razstave 21 umetnic pod naslovom ROAR - rjovenje, med katerimi je tudi vdova legendarnega vodje skupine The Beatles Johna Lennona Yoko Ono. Petrič razstavlja dve veliki čipki z naslovom Prvo sonce/Zadnje sonce.