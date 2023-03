Newyorški indeksi borzni dan zaključili s padcem

New York, 17. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Ameriške delnice so petek končale s padcem, pri čemer je delnica banke First Republic Bank kljub 30 milijard dolarjev vrednemu reševalnemu paketu, padla za 33 odstotkov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.