Vlada Podbevška in Šenka imenovala za člana nadzornega sveta SID banke

Ljubljana, 17. marca - Vlada je danes na dopisni seji za člana nadzornega sveta Slovenske izvozne in razvojne banke imenovala Gorazda Podbevška in Matijo Šenka. Martino Gašperlin je imenovala za v. d. glavnega inšpektorja za naravne vire in prostor, Igorja Kotnika pa za v. d. glavnega inšpektorja za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.