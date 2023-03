Matična odbora DZ ministrstvu za zdravje predlagala celostno ureditev področja prehrane oseb s celiakijo

Ljubljana, 17. marca - Odbora DZ za zdravstvo in delo sta na skupni seji o problematiki prehrane bolnikov s celiakijo sklenila, da ministrstvu za zdravje predlagata, da v roku šestih mesecev pridobi strokovno podlago za celostno ureditev tega področja in v to vključi tudi osebe z diagnozo celiakije starejše od 18 oz. 26 let.