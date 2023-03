Slovenija bo za solidarnost z venezuelskimi begunci namenila 80.000 evrov

Ljubljana, 17. marca - Državni sekretar Samuel Žbogar je v Bruslju na mednarodni konferenci za solidarnost z venezuelskimi begunci ter državami in skupnostmi v regiji, ki so jih sprejele, napovedal humanitarni prispevek Slovenije v višini 80.000 evrov. Namenjen bo prebežnikom iz Venezuele v Kolumbiji, Ekvadorju in Peruju, so danes sporočili z zunanjega ministrstva.