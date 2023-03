Evropske borze v minusu; nafta cenejša, evro dražji

London/Frankfurt/Pariz, 17. marca - Indeksi na evropskih borzah, ki so se sicer v uvodu današnjega trgovanja gibali nad gladino, so dan končali s padci. Vlagatelje te dni skrbijo pretresi v delu bančnega sistema v ZDA in Evropi. Nafta se je pocenila, evro pa je v primerjavi z dolarjem pridobil.