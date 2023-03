Klakočar Zupančičeva na slovesnosti v nemškem Wittenbergu izpostavila pomen slovenskih reformatorjev

Leipzig, 17. marca - V nemškem Wittenbergu je danes potekala slovesnost ob odkritju spominskih plošč Juriju Dalmatinu in Adamu Bohoriču. Slovesnosti se je udeležila tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je na slovesnosti izpostavila pomen Dalmatinovih in Bohoričevih del k ohranjanju slovenskega jezika in slovenstva nasploh.