Poslanci brez zbližanja stališč glede prepovedi avtomobilov na notranje izgorevanje

Ljubljana, 17. marca - Odbora DZ za infrastrukturo in za gospodarstvo sta danes na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljala o prepovedi prodaje novih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil z motorjem na notranje izgorevanje po 2035. V SDS so prepričani, da gre za nepremišljen in škodljiv ukrep, v koaliciji pa večinoma menijo, da ga je kljub pomislekom treba podpreti.