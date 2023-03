Mineva 20 let od ameriškega napada na Irak

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 18. marca - V ponedeljek bo minilo 20 let od začetka ameriškega napada na Irak, ki ga je vodil diktator Sadam Husein. Vojna se je hitri začetni zmagi na bojišču zavlekla do leta 2011, ko so se iz države umaknili ameriški vojaki. Kasneje so se začasno spet vrnili leta 2014, ko je skupina Islamska država (IS) zavzela večji del Iraka.