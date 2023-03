Z delom začel strateški svet za preprečevanje sovražnega govora

Ljubljana, 17. marca - Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora, ki bo deloval pri predsedniku vlade, se je danes sestal na ustanovni seji in začrtal prioritete dela. Namen strateškega sveta je nasloviti sovražni govor, da ga bo moč preprečevati in po potrebi tudi sankcionirati. Družba bo tako na dolgi rok bolj zdrava in stabilna, je ocenil premier Robert Golob.