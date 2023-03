Ljubljanska borza v tednu izgubila

Ljubljana, 17. marca - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se v minulem trgovalnem tednu v povprečju znižali, indeks SBI TOP je izgubil 1,79 odstotka. Prometa je bilo za sedem milijonov evrov, skoraj tri četrtine tega z delnicami NLB in Krke. Delnice največje slovenske banke so izgubile več kot tri odstotke.