Vreme: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno

Ljubljana, 17. marca - Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, ob morju okoli 3 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo sončno. V zahodni in osrednji Sloveniji bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo delno jasno, več oblačnosti bo na zahodu. Pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bodo možne krajevne padavine. Sprva bo večinoma oblačno, popoldne se bo jasnilo.

Vremenska slika: Nad vzhodno in srednjo Evropo ter nad Balkanom in Jadranom je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se zadržuje nad zahodno Evropo. K nam od zahoda doteka toplejši in še vedno suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči in v soboto bo precej jasno. Ponekod bo pihal veter južnih smeri. Jutri čez dan bo razmeroma toplo.