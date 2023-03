Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 17. marca - Nevarnost snežnih plazov je v Julijskih Alpah nad nadmorsko višino okoli 1900 metrov znatna, 3. stopnje, drugod pa večinoma zmerna, 2. stopnje. Nevarnejša so zlasti strma prisojna pobočja, kjer so zaradi otoplitve pričakovani spontani snežni plazovi mokrega snega, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V visokogorju je napihan sneg zlasti v grapah, ob večji obremenitvi se lahko sproži manjši kložast snežni plaz. Vetru izpostavljene lege so spihane do stare in pomrznjene podlage, zato je tam nevarnost zdrsa.

V gorah se je danes občutno segrelo. Ničta izoterma se je dvignila nad najvišje vrhove. Zlasti na strmih prisojnih legah visokogorja se je sneg, ojužil in postal nestabilen. V bolj senčnih legah se sneg zaradi suhega zraka precej počasneje preobraža. Na južnih in zahodnih straneh grebenov in sedel so področja z napihanim snegom. Površinska plast snežne odeje je mehka in ponekod skorjasta. Vetru izpostavljene lege so spihane do stare podlage, ki je trda in ponekod poledenela. V sredogorju je vedno več kopnih mest.

Danes in v soboto se bo nadaljevalo precej jasno vreme, občasno bo nekaj več visoke oblačnosti. Pihal bo šibak jugozahodnik, ki se bo v soboto nekoliko okrepil. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli 5, na 2500 metrih okoli 3 stopinje Celzija. V nedeljo se bo povečala srednja in visoka oblačnost. Še vedno bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 6, na 2500 metrih okoli 1 stopinja Celzija. V noči na ponedeljek bodo možne krajevne padavine, čez dan se bo delno razjasnilo.

Na snežne in plazovne razmere bosta vplivala sonce in otoplitev. Snežna odeja se bo na osončenih legah čez dan ojužila, ponoči pa pomrznila. Krepila se bo skorja. V senčnih legah bo sneg ostal večinoma suh, nižje bo tudi kopnel. Od poznega dopoldneva do poznega popoldneva se bo na strmih prisojnih pobočjih povečala možnost za spontano plazenje sprijetega ali nesprijetega mokrega snega. Nevarnost v visokogorju Julijskih Alp bo v soboto znatna, 3. stopnje, sicer pa bo ostala zmerna, 2. stopnje. Snežni plaz se lahko sproži tudi ob manjši obremenitvi snežne odeje. Severna pobočja bodo varnejša, tam bo potrebno paziti predvsem na klože in šibke plasti v snežni odeji.