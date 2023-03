Industrijska proizvodnja v ZDA februarja stagnirala

Washington, 17. marca - Industrijska proizvodnja v ZDA je februarja ostala na januarski ravni, je sporočila ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed), zmogljivosti v predelovalni industriji, energetiki in rudarstvu, ki jih zaobjema statistika, pa so ostale 78-odstotno izkoriščene. To je bolj ali manj skladno s pričakovani analitikov.