Newyorške borze ostajajo pod pritiskom dogajanja v bančnem sektorju

New York, 17. marca - Newyorške borze so se danes vnovič znašle pod pritiskom zaradi dogajanja v bančnem sektorju. Medtem ko je propadla ameriška banka Silicon Valley Bank (SVB) danes na pristojnem sodišču v ZDA vložila zahtevo za zaščito pred upniki, velike ameriške banke rešujejo regionalno ameriško bank First Republic Bank, ki se je prav tako znašla v težavah.