Na Glavni trg Novega mesta se vrača sobotna mestna tržnica

Novo mesto, 18. marca - Zavod Situla in Mestna občina Novo mesto na novomeškem Glavnem trgu ob sobotnih dopoldnevih vnovič pripravljata mestno tržnico. Ob ugodnem vremenu bo ta vsako soboto delovala med 9. in 13. uro. Na voljo bodo pridelki in izdelki domačih pridelovalcev, gre tudi za popestritev sobotnega mestnega utripa, so sporočili z novomeške občine.