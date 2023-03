Ta teden v Mestni knjižnici Ljubljana v ospredju srbska kultura

Ljubljana, 20. marca - V okviru projekta Svet med nami se danes v Mestni knjižnici Ljubljana začenja Teden srbske kulture, ki bo vse do petka ponujal predavanja in pogovore, na katerih bo mogoče spoznati srbsko umetnost in literaturo. Napovedani so tudi obiski znanih srbskih pisateljev, Vladimirja Pištala, Zorana Živkovića in Aleksandra Gatalice.