Inženirska akademija podelila priznanji za kakovostno novinarsko poročanje o inženirstvu in znanosti

Ljubljana, 17. marca - Inženirska akademija Slovenije je letos prvič podelila priznanje za življenjsko delo pri promociji inženirstva in znanosti, ki ga je prejela upokojena novinarka Dela Jasna Kontler Salamon. Priznanje novinarju, ki je v preteklem letu najbolj kakovostno promoviral inženirstvo in znanost v medijih, pa so namenili radijskemu novinarju Goranu Tenzetu.