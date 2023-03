WHO: Covid bi bil lahko podobna grožnja kot gripa

Ženeva, 17. marca - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da bi se lahko pandemija covida-19 letos umirila do te mere, da bi predstavljala podobno grožnjo kot gripa. Organizacija je ob tem izrazila prepričanje, da bo lahko letos razglasila konec izrednih razmer, in izrazila upanje, da se bo pandemična faza virusa končala.