V Nyonu izžrebali še četrtfinalne in polfinalne pare konferenčne lige

Nyon, 17. marca - Po ligi prvakov in evropski ligi je Evropska nogometna zveza v Nyonu izžrebala še četrtfinalne in polfinalne pare konferenčne lige. Tudi v tej, tako kot v evropski ligi, ni več slovenskih nogometašev. Lech Poznanj se bo v četrtfinalu meril s Fiorentino, Gent z West Ham Unitedom, Anderlecht z Alkmaarjem in Basel z ekipo iz Nice.