Predsednik OKS Bobinac pohvalil novomeška prizadevanja za razvoj vrhunske športne infrastrukture

Novo mesto, 17. marca - Predsednik OKS Franjo Bobinac in predsedniki treh panožnih zvez so se danes mudili na obisku v Novem mestu. Z županom Gregorjem Macedonijem so si ogledali novomeški olimpijski center, kjer stoji velodrom, kmalu se mu bo pridružil še bazenski kompleks. Bobinac je ob tem pohvalil občino, da se zaveda pomena športa in gradi potrebne vrhunske objekte.