Bratušek in Han v Luki Koper o izzivih in razvojnih priložnostih

Koper, 17. marca - Luko Koper sta danes obiskala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Srečala sta se s predsednikom uprave Luke Boštjanom Napastom ter se seznanila z lanskimi rezultati, aktualnimi izzivi ter ključnimi naložbami in razvojnimi priložnostmi, so sporočili z gospodarskega ministrstva.