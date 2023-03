Poslovne nepremičnine v obdobju 2020-2022 dražje

Ljubljana, 19. marca - Poslovne nepremičnine - pisarniški, trgovski in storitveni ter industrijski prostori - so se med letoma 2020 in 2022 v povprečju podražili, najbolj, za skoraj četrtino, trgovski in storitveni prostori. Zvišale so se tudi najemnine, a za manj kot prodajne cene. Večinoma se sklepajo posli z manjšimi nepremičninami.