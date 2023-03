Urednik informativnih oddaj na TVS Elikan zavrača očitke o šikaniranju na delovnem mestu

Ljubljana, 17. marca - Urednik osrednjih informativnih oddaj na Televiziji Slovenija (TVS) Jaka Elikan zavrača očitke o šikaniranju na delovnem mestu. Policija je sicer Elikana po zaključku preiskave kazensko ovadila. V današnjem odzivu za medije je zatrdil, da z ovadbo ni seznanjen in da so bile njegove besede iztrgane iz konteksta in zlorabljene za obračune na TVS.