Mariboru in Kopru denarna kazen

Ljubljana, 17. marca - Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je po 26. krogu Prve lige Telemach Mariboru naložil kazen v višini 900 evrov. To so "pridelali" navijači s prižiganjem bakel in metanjem plastičnega kozarca v smer igrišča ob neodločenem izidu proti Taboru iz Sežane, je pojasnil disciplinski sodnik.