Blog Udomačena statistika obeležuje deset let približevanja statistike javnosti

Ljubljana, 17. marca - Mineva deset let odkar je skupina doktorskih študentov statistike ustanovila blog Udomačena statistika, ki s poljudnimi prispevki poudarja pomen statistike kot znanosti in stroke ter jo poskuša približati javnosti. V Mladi sekcije Statističnega društva Slovenije bodo obletnico obeležili s srečanjem nekdanjih in sedanjih študentov ter profesorjev.